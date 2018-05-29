Hepsiburada Anne Söyleşileri’nin konuğu Dr. Çiğdem Yavrucu

İSTANBUL (AA) - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, çocukların sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlatmak üzere Hepsiburada Facebook sayfası canlı yayınına misafir olacak. Yayın, 30 mayıs çarşamba günü saat 15.00’te Burçak Birben’in sunumuyla Hepsiburada Facebook sayfasında izleyicilerle buluşacak.

Hepsiburada açıklamasına göre,Yavrucu, Hepsiburada Facebook sayfasından gerçekleştirilecek canlı yayında, çocuklarının sağlığını korumak için her şeyi yapan annelerin merak ettiği soruları cevaplayacak.

Çocukların psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için değerli önerilerde bulunacak olan Yavrucu, çocuk sağlığını tehdit etmeyen, eğitici, öğretici, geliştirici kitap ve oyuncak önerilerini de Hepsiburada Anne Söyleşileri’nde paylaşacak.

Söyleşi kapsamında gün boyu "Anne Söyleşileri" kategorisinde bulunan seçili çocuk kitapları ve anne bebek ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Doktor Çiğdem Yavrucu’nun çocuk sağlığı konusunda önemli bilgiler vereceği canlı yayın, 30 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te Burçak Birben’in sunumuyla Hepsiburada Facebook sayfasında izleyicilerle buluşacak.