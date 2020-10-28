Hepimizin Problemi Olan Giysiler Yıkanınca Neden Çeker?

Yeni aldığımız bir giyside satıcıya ilk sorduğumuz soru kumaşı çekme yapar mı? Olur. Çünkü hepimizin korkulu rüyasıdır çeken kumaşlar. Aldığımız ürün tam üzerimize göre olmasına rağmen yıkandıktan sonra bir bakmışız artık kolumuzdan, bacağımızdan bile geçmez olur. O kadar para verdiğimiz, çok severek aldığımız ürünlerin çekmesi canımızı sıkar. Peki, düşündünüz mü? Kumaşlar yıkandıktan sonra niçin çeker?

diye içimizden geçiririz ama asıl nedeni de araştırmak pek aklımıza gelmez. Kumaşların hammaddesi yapılırken dayanıklılığı arttırmak için boylarında bulunan liflere, bir çeşit bölmeler eklenerek kullanılan kumaşın sert ve sağlam olması amaçlanır. Böyle olunca kumaş yıkandığında bu eklenen lifler şişerek büyür. Lifler genişleyince aradaki bölmelere de etki ederek kumaşın ufalmasına neden olur. Aslında genişlediği için bu lifler, kumaş uzaması gerekirken aradaki bölümlerde deforme olduğundan kumaşta kısalmalar meydana gelir ve kumaş boydan küçülür. Sonrasında lifler tekrar eski boyutlarına dönse bile kumaş eskisi gibi deformelerden kaynaklı tekrar uzamaz ve eski haline dönmez. Kumaşlar belli yıkamalardan sonra çekmeye devam etmez ve beli bir yerde durur. Çekmede kumaş, su, sabun, deterjan hepsinin etkisi vardır. Çekme yapmaz denilen ürünler ise, daha kumaşa şekil verilmeden kumaş yıkanır çekebileceği kadar çeker ve sonra dikime geçilir. Bu tür ürünler aldığınızda ürünler çekme yapmaz. Çünkü dah önce çekme payı yıkanarak giderilmiştir.

Kumaşlar yıkanınca niçin çekermiş bunu açıklamış olduk. Alınan pantolonlar, gömlekler bir kez yıkanmadan daraltılmalı ya da boyları kısaltılmamalıdır. Sonradan çekme olduğunda kısalan ürünleriniz için çare bulamazsınız buda ürünün tekrar kullanılmamasına sebep verir. Yada sizden daha küçük kardeşiniz veya akrabanız için hazır hale gelir