Hemzemin geçitten geçmeye çalışan çifti ölüm ayırdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan kişi, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Neziha ve Rahmi Kaya (76) çifti, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Kızılırmak Köprüsü yakınlarında bulunan, etrafı tel örgülerle çevrili hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada raylardan geçen G.C. idaresindeki DE 33 035 seri numaralı lokomotif, işitme engelli Rahmi Kaya'ya çarptı, Neziha Kaya ise kendini son anda kurtardı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Neziha Kaya ve olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.

Rahmi Kaya'nın cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

Lokomotifin makinisti G.C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hemzemin geçitteki tel örgülerin, karşıya kestirmeden geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından kesildiği ileri sürüldü.