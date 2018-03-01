Hemşirelik öğrencileri bayrağı devretti

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünden bu yıl mezun olacak öğrenciler ile bu yıl okula başlayan öğrenciler devir teslim yaptı.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri arasında İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda devir teslim töreni düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak tüm bölümleriyle TSE tarafından verilen Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip tek üniversite olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası da öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizle yaptığımız anketler, çalışmalar bizlere önemli veriler sunmaktadır. Anketler ile öğrencilerin isteklerini kendilerinden öğreniyor, bu doğrultuda çalışma alanları oluşturuyoruz. Ahi Evran Üniversitesinin her birimi şehir ve ülke için çalışmaktadır, yapılan çalışmalarımız, başarılarımızda ki amacımız farkındalık oluşturmaktır. Hemşireler ve hemşirelik mesleği ülkenin geleceği olan önemli mesleklerdendir. Mezun olacak öğrencilerin mesleklerini en iyi şekilde icra edeceklerine inanıyoruz."

AEÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Musa Özata ise toplumun hemşirelerden güler yüzlü, ilgili ve alakalı olmalarını beklediğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından hemşirelik mesleğinin tarihçesine ilişkin sunum yapıldı ve ardından 4 ve 1. sınıf öğrencileri devir teslim yaptı.

Programa yüksekokul akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve aileleri katıldı.