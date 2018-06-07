Hemşirelik bölümü mezunlarının diploma heyecanı

ANKARA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenim gören 118 öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversite kampüsündeki spor salonunda yapılan mezuniyet törenine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tuğgeneral Ufuk Demirkılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Erdöl, törende yaptığı konuşmada, mezunların meslek hayatlarında başarılı olacağına inandığını ve ailelerin çocuklarına olan desteğini devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Gülhaneli olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Erdöl, ilerleyen yıllarda daha başarılı öğrenciler yetiştirmek için eğitim çalışmalarını çok daha iyi seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bölüm birincisi Fatma Baz da mezun olmaktan gurur duyduğunu ancak okul arkadaşlarından ayrılacağı için buruk bir sevinç yaşadığını bildirdi. Baz, elde ettiği başarıyı meslek hayatı boyunca sürdürmek istediğini söyledi.



Konuşmaların ardından hemşirelik andını okuyan mezunlar, akademisyenlerin elinden diplomalarını aldı.

Tören, bölüm birincisinin yaş kütüğe sembol çakması ve kep atma töreniyle son buldu.







