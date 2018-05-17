ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı, Hemşireler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar ve partililer, Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Aile Sağlık Merkezi ve 100. Yıl Ağız Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, görev yapan hemşirelere çiçek verdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulunun insan sevgisi olduğunu belirtti.

Başkan Güney, "Yurdun her yerinde, tüm güçlüklere karşın hizmet veren hemşirelerimizin görevlerini kolaylaştırmak için herkes üzerine düşeni yapmalı, gereken özeni göstermelidir. Güç ve yüce bir görev üstlenen hemşirelerimizin, Hemşirelik Haftası'nı kutluyor, mutluluk ve esenlikler diliyorum." diye konuştu.