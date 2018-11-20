Hempa Çocuk Derneğinden AA'ya ödül

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Hempa Çocuk Derneği tarafından "En Duyarlı Habercilik Ödülü"ne layık görüldü.

Hempa Çocuk Derneğince Gençlik Parkı'nda ve düzenlenen basın açıklamasında "Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri"ni kazananlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Program kapsamında, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Parçalanmış Dünyalarda Çocuk ve Hakları" isimli fotoğraf sergisi de açıldı.

AA, zor şartlardaki çocukları haberlerine doğru ve insan odaklı bir yaklaşımla taşıdığı için "En Duyarlı Habercilik Ödülü"ne değer görüldü.

Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, bugünün "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" olduğunu anımsatarak dünyanın dört bir yanında çocuk haklarının ihlal edildiğine dikkati çekti.

Avrupa ve Türkiye'nin çocuklar tarafından kurulan tek derneği olan Hempa Çocuk Derneği olarak bu ihlallere dikkati çekmek için fotoğraf sergisi düzendiklerini ifade eden Duruay, çocuk hakları duyarlılığı ile çocuklara daha güzel bir hayat sunabilmek için çalışan kişi ve kurumlara ödül vererek, teşekkür etmek istediklerini bildirdi.

Çeşitli kurum ve kişilere kazandıkları ödüllerin, 24 Kasım'da Kocatepe Diyanet Vakfı salonunda düzenlenecek Çocuk Hakları Zirvesinde verileceği belirtildi.