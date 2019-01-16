Hemodiyaliz hastalarının imdadına paletli ambulans yetişti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yolu kardan kapanan mahalleden çıkamayan hastalar, paletli ambulans yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kış şartlarının etkili olduğu ilçeye bağlı mahallelerde yaşayan bazı hemodiyaliz hastaları, hastaneye gidebilmek için yardım istedi.

112 Acil Komuta Kontrol Merkezine durumun iletilmesi üzerine, paletli ambulansla hastalar hastaneye nakledildi.

Yahyalı Devlet Hastanesi'ne götürülen hastaların tedavisi aksamadan sürdürüldü.















