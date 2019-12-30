Hematoloji hastaları 'ÇABA'larını resimle buluşturdu
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, "Hastaların 1-2 yıl gibi uzun hastane yatışları gerekiyor. Moral ve motivasyon için tavsiye ediyoruz. Sergi nedeniyle çok mutlu oldular." dedi.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı servisinde yatan hastaların yaptığı resimler "ÇABA" isimli "Karma Resim Sergisi"nde buluştu.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Sergi Salonu'nda sergilenen resimler İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Nalçacı ile İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Tükek, "Bu süreç içerisinde hastalarımız böyle bir vakit doldurmak isteyerek çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. 4 hastanın yaptığı resimlerle böyle bir sergi açılışı yaptık." diye konuştu.
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı Uzm. Dr. Metban Mastanzade de tamamı lösemi hastalarının yaptıkları resimlerden oluşan bir sergi yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Bu hastaların genellikle 3-6 ay yatışları devam ediyor. İlaç komplikasyonları nedeniyle odalarından çıkamadıkları çok gün oluyor. Bu süreçte ilgi alanları konusunda destekliyoruz. Bir kısmı resim yapıyordu. Bu yaptıkları resimleri sergilemek istedik." şeklinde konuştu.
Sergide resmi sergilenen hastalardan Ayşe Durukan ise "O kadar çok kendinizle baş başa kalıyorsunuz ki bir şekilde hayata tutunmanız gerekiyor. Bu süreçte bize resim umut oldu. Aklımıza kötü şeylerin gelmesine engel olmak için resim yaptık." ifadelerini kullandı.
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:52
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:59