Hem hizmet yapılıyor hem borç ödeniyor

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin yaptığı hizmetler takdirle karşılanıyor.

Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın öncülüğünde, koordineli şekilde yapılan çalışmalar ile kentin çehresi değişmeye devam ediyor. Toplamda 93 milyon lira borçla devralınan ve yaklaşık 25 milyon liralık borcun ödendiği belediyede, "Değişime ortak olun" sloganıyla hayata geçirilen projelerle, kentin hak ettiği hizmetlerle buluşması sağlanıyor.

Geçen yıl 13 milyon lira civarında yatırım yapılan kentte, bu rakam, bu yıl 80 milyon lirayı aştı. Çalışmalar kapsamında, 65 bin ton asfalt serimi, 150 bin metrekare kaldırım bordür ve kilit parke taşı döşemeleri yapılırken, 44 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Kentin ulaşımda da daha kaliteli bir hizmete kavuşması için 6'sı 12 metrelik olmak üzere 9 otobüs ulaşım filosuna eklendi, yenilenen 40 durağa ek olarak 40 yeni durak hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle boylu fidan, gül gibi bitkilerle süslenen kentte, vatandaşların dinlenmeleri ve aileleriyle daha rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için muhtelif yerlere 500 çatılı bank yerleştirildi.

Park sayısı 14'ten 30'a yükseldi

Gaziantep Şahinbey Belediyesince açılan, alanında bölgenin en büyüğü olan ve 14 bin metrekare alan üzerine kurulu çocuk oyun alanı hizmete girerken, mevcut 14 parkta yenileme çalışmaları yapıldı.

Gençler ve çocuklara yönelik yeni oyun alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren belediye tarafından yapılan 16 yeni park ile kentteki park sayısı 14'ten 30'a çıktı.

Yeşil bir kent amacıyla 200 bin ağacın dikildiği kentte, 40 dönüm alana sahip Kızlar Tepesi'ndeki düzenleme çalışmaları da devam ediyor.

Yıllardır kent merkezinde bulunan ve vatandaşların sağlığını tehdit eden Hayvan Borsası, şehir merkezinden çıkarılarak modern bir yapıya kavuşturuldu, eski alan ise parka dönüştürüldü.

- Sosyal belediyecilik

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya gayret eden belediye tarafından hayata geçirilen "Hayır Çarşısı" ile ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulunuluyor.

Müracaat eden ihtiyaç sahibi ailelere "Elektronik Gıda Kartı" veren belediye, çölyak hastalarına da glütensiz gıda desteği sunuyor.

Belediye ayrıca yeni doğanlara yönelik toplamda 2 bin 500 "Hoş geldin bebek" paketi, dünya evine girenlere bin "Nikah" paketi ve askere uğurlanan gençlere ise bin adet "Güle güle Mehmedim" paketi hediye etti.

Engelli vatandaşlara 35 akülü araç veren belediye, engelsiz bir yaşam için şehrin en işlek caddelerine toplam 4 araç şarj istasyonu kurdu.

- Projeler ile sorunlar ortadan kalkıyor

Mezbahası bulunmayan kentte mevcut Hayvan Borsası içerisinde geçici bir mezbaha kuran belediye, günlük 400 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip modern bir tesisinin yapımını sürdürüyor.

Kent merkezinde günlük 180 ton atığın depolandığı katı atık tesisinde, ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için "Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi" binasının yapımı devam ediyor.

Kadınlara yönelik de faaliyetlerde bulunan belediye, içerisinde yüzme havuzu, spor tesisi bulunan kültür merkezinin projesini hazırladı. İhale aşamasında olan proje ile kadınlar kentte daha güzel bir şekilde vakit geçirebilme imkanına sahip olacak.

Vatandaşlardan Nejdet Erko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar görmedikleri hizmeti, görevlendirme yapılan belediye ile görme imkanına sahip olduklarını söyledi.

Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını belirten Erko, "Şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi başkan olarak Ceyhun Bey'den çok memnunuz. Temizlik, parklar, yollar, ışıklandırmalarla Siirt'i bizler için çok güzel bir şehre dönüştürdü. Şu ana kadar bu dönemde yapılan hizmetler hiçbir dönemde yapılmadı. Belediyemiz yaptığı çalışmalarla bizleri kışın çamurdan yazın tozdan kurtardı. Belediyeyi halka açtı. Başkanımız da sürekli halkın içinde ve halktan biri." dedi.

Reyhan Şendur da eskiden oturacak bank, dinlenecek yerlerin olmadığı kentte tam anlamıyla bir dönüşüm yaşandığını anlattı.

"Belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Bu imkanları onun sayesinde yaşıyoruz. Siirt'in hemen hemen her yerinde bir park var, çok güzel olmuş." diyen Şendur, belediye sayesinde başıboş hayvanlarla yaşamaktan kurtulduklarını dile getirdi.

Ahmet Yılmaz da sadece yetişkinler için değil, genç ve çocuklar için de her türlü çalışmanın yapıldığına şahit olduklarını ifade etti.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Yılmaz, "İnşallah bu yatırımların ve parkların devamı gelir. Haftada birkaç kez çocuklarımı parka getiriyorum ve çocuklar mutlu oluyor." diye konuştu.

Metin Yıldız da belediyenin yaptığı güzel hizmetler ve gerçekleştirdiği projelerle güzel vakit geçirebilecekleri alanlara kavuştuklarını kaydetti.

