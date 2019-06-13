Hem hafız hem meslek sahibi olmak için çalışıyorlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Milli Eğitim bünyesinde oluşturulan proje okullarda normal derslerle beraber hafızlık eğitimi alan ortaokul öğrencileri, gelecekteki mesleklerini hafız olarak yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bu kapsamdaki okullardan Medine Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri, bir taraftan normal müfredat derslerini alırken, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile müftülük tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında eğitim veren okuldaki 231 öğrenci, büyük gayret göstererek örgün eğitimle beraber Kuran'ı Kerim dersi alıyor.

Sınıflara göre ders programları belirlenen öğrencilerden 5. ve 6. sınıfa gidenler öğleden önce, 7. ve 8. sınıfa gidenler öğleden sonra Kuran'ı Kerim dersi görüyor. Diğer zamanlarda ise müfredat derslerini alan öğrenciler, gelecekte iyi bir meslek sahibi olmak için büyük gayret gösteriyor.

Okul bünyesindeki Kuran kursunun müdürü Mustafa Ağırtopçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin derslerine büyük bir azimle sarıldıklarını ve her iki alanda da başarılı olduklarını söyledi.

Öğrencilerin yaşlarının küçük olmasına rağmen sorumluluk sahibi olduklarını belirten Ağırtopçu, şunları kaydetti:

"Okulumuzda 231 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu öğrencilerimiz örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında ders görüyor. Elhamdülillah güzel gidiyor. Her yıl yaklaşık 25 öğrencimiz hafızlığını tamamlıyor. Sınavlara girip başarı elde ediyorlar. Hafızlık eğitimi için burada yatılı imkanlarımız da var. İsteyen öğrencimiz yatılı kalıyor, isteyen öğrencimiz de servisle evinden gidip geliyor. Hedefimiz 5. ve 6. sınıfta hafızlıklarını bitirtmek. 7. sınıftaki öğrencilerimiz de genellikle hafızlıklarını bitirdikleri için öğleden sonra ezberlerini işletiyorlar."



Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Ağırtopçu, "Öğrencilerimiz hem akademik hem de hafızlık eğitimlerini rahatlıklar götürebiliyorlar. Sonucu da güzel oluyor. Hem hafız olmuş hem de güzel bir lise kazanmış olsunlar istiyoruz. Bu çocuklardaki hedefimiz nitelikli öğrenci yetiştirmek. Hafız doktor, hafız hakim, hafız kaymakam olsunlar. Kuran'ı okuyan, anlayan ve yaşayan, devletine, milletine sadık bireyler olsunlar istiyoruz." diye konuştu.

- "İkisi bir zor olmuyor"



6. sınıf öğrencisi Berat Korkmaz da sınava girerek bu okula girmeye hak kazandığını dile getirdi.

Her iki alandaki derslerini ihmal etmediğini aktaran Korkmaz, "Sabahları Kuran dersi, öğleden sonra da matematik, Türkçe, fen gibi branş dersleri işliyoruz. İkisi bir zor olmuyor. Çalışmak, ilim öğrenmek de bir ibadettir, bunun için hiç şikayetim yok. Ben yaklaşık 400 sayfa ezberledim inşallah hafız olacağım. İlk hedefim hafızlığımı bitirmek ama güzel bir üniversiteye gidip tarih öğretmeni olmak da istiyorum." dedi.

Ahmet Hasan Güzelay da her alanda başarılı olmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Okul ve hafızlığı bir arada götürüyoruz. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Kuran'ı Kerim okumayı ve diğer derslerimi seviyorum. Hedefim en yükseklerde. Okulumun kalan 2 yılında hafızlığımı tamamlamak istiyorum. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Buradan çıkınca önce güzel bir liseye gitmek daha sonra da doktor olmak istiyorum. Sıradan bir doktor değil hafız bir doktor olmak istiyorum. Memleketime her yönden hizmet etmek istiyorum. Beni 'hafız doktor' diye ansınlar istiyorum.