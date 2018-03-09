KAYSERİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş (29) Kayseri'deki evine getirildi.

Harekatta yaralanmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Demirbaş, buradaki tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye döndü.

Kent girişinde, ailesi ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Demirbaş, kendisini karşılamaya gelenlerle hasret giderdi.

Demirbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şerefli bir mücadelenin içeresinde olduklarını belirterek, "İyileşip tekrar görev yerime gideceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mücadele, hak mücadelesi. Orada halen mücadele eden arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedef Menbiç, Rakka. Afrin'le kalmayacak. Her yerde Türk bayrağı dalgalanacak." ifadelerini kullandı.

Konvoy eşliğinde Talas ilçesindeki evine giden Demirbaş için evinin önünde kurban kesildi. Demirbaş, kendisi için kesilen kurbanın Mehmetçik Vakfına bağışlanmasını istedi.