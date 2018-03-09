Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

"Hedef Menbiç, Rakka"

- TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Demirbaş Kayseri'deki evine getirildi - Uzman Çavuş Demirbaş: - "Mücadele, hak mücadelesi. Orada halen mücadele eden arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedef Menbiç, Rakka. Afrin'le kalmayacak. Her yerde Türk bayrağı dalgalanacak"

09 Mart 2018 Cuma 18:40
banner230

KAYSERİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş (29) Kayseri'deki evine getirildi.

Harekatta yaralanmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Demirbaş, buradaki tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye döndü.

Kent girişinde, ailesi ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Demirbaş, kendisini karşılamaya gelenlerle hasret giderdi.

Demirbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şerefli bir mücadelenin içeresinde olduklarını belirterek, "İyileşip tekrar görev yerime gideceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mücadele, hak mücadelesi. Orada halen mücadele eden arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedef Menbiç, Rakka. Afrin'le kalmayacak. Her yerde Türk bayrağı dalgalanacak." ifadelerini kullandı.

Konvoy eşliğinde Talas ilçesindeki evine giden Demirbaş için evinin önünde kurban kesildi. Demirbaş, kendisi için kesilen kurbanın Mehmetçik Vakfına bağışlanmasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
AfrinGaziKayseriMümbiçRakkaUzman Çavuş Ahmet Demirbaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim