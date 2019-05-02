HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

ANKARA (AA) - HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamalara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanık Orhan Gönder, bazı HDP milletvekilleri ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz ile tutuksuz sanık Burhan Gök ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı İlhami Demirkoparan, önceki ara karar gereği istenen bilirkişi raporunun geldiğini bildirerek müşteki avukatlarına söz verdi.

Müşteki avukatları, bilirkişi raporunu inceledikten sonra beyanda bulunacaklarını belirterek mahkemeden süre talep etti.

Avukat beyanının ardından, miting alanına patlayan bombayı bırakmakla suçlanan Orhan Gönder, söz alarak "Dört yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıklar İsmail Korkmaz ve Mustafa Kılınç da uzun süreden beri tutuklu olduklarını belirterek tahliye taleplerini iletti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame



HDP'nin 5 Haziran 2015'te Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingindeki patlama sonucu 4 kişi ölmüş, 210 kişi yaralanmıştı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan İlhami Balı hakkında dava açmıştı. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.



İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "nitelikli öldürme", "nitelikli öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.