HDP'li Yüksekdağ'ın tutukluluğu devam edecek

ANKARA (AA) - Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yüksekdağ ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı partili milletvekilleri katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, Ağrı ve Van ağır ceza mahkemelerince aynı suçlardan açılan davaların bu dosya ile birleştirildiğini açıkladı.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, sanık Yüksekdağ ve avukatlarının buna ilişkin savunmasını istedi.



Söz konusu dosyalar ile iddianamenin son halini inceleyemediği için bunlara ilişkin savunma yapmayacağını belirten Yüksekdağ, yargılama usulüne ilişkin konuşmak istediğini dile getirdi.

Somut deliller olmadan yargılandığını ve bir siyasetçi olarak görevinin yapmasının engellendiğini iddia eden Yüksekdağ, üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen tutukluluk halinin devam ettiğini, bu süreçte vekilliğinin düşürüldüğünü ifade etti.

Suçlanmasına neden olan konuşmalarının soruşturmayı yürüten savcı tarafından kriminalize edildiğini öne süren Yüksekdağ, siyasetçi olmanın vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirdiğini, bunun suçlama konusu olamayacağını savundu.

HDP İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına da değinen Yüksekdağ, seçimlerin eşit koşullarda yapılabilmesi için Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sanık avukatları da isnat edilen suçlamaların milletvekilliği dokunulmazlığı olduğu dönemleri kapsadığı için Yüksekdağ'ın yargılanamayacağını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" ve "savunması tamamlanmamış olması" nedeniyle Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.