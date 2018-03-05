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HDP'li eski vekilden Afrin yalanı

Vekilliği düşürülen HDP'li Faysal Sarıyıldız, TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Afrin diye İdlib'i paylaştı.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:23
HDP'li eski vekilden Afrin yalanı
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ANKARA (AA) - Vekilliği düşürülen HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın DEAŞ ve El Kaide'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiği yalanıyla paylaştığı karenin, 2015'te İdlib'de çekildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PYD/PKK destekçilerinin sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için paylaştığı iki fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı belirlendi.

Afrin yalanlarında Gazzeli çocukları sık sık kullanan terör yandaşları, bu sefer de Batı Şerialı bir kadın üzerinden manipülasyon yapmaya kalktı.

"Afrin'de zeytin ağacını işgalcilerden korumaya çalışan bir ana" yalanıyla servis edilen fotoğrafın, Batı Şeria'da çekildiği ve 1 Temmuz 2015'te "Filistin'in zeytin ağaçlarının yok olmasını durdurun" başlıklı bir haberde kullanıldığı ortaya kondu.

İsrail askerlerinin arka planda görüldüğü fotoğrafta, zeytin ağacına sarılan Filistinli bir kadın yer alıyor.

Sosyal medyada TSK'yi hedef alan paylaşımlara, devamsızlık gerekçesiyle vekilliği düşürülen Sarıyıldız'ın da destek verdiği görüldü.

HDP'nin eski Şırnak Milletvekili Sarıyıldız, Twitter hesabından, "DEAŞ ve El Kaide militanları Afrin'de Türkiye'nin yanında savaşıyor" yalanıyla bir fotoğrafı yeniden paylaştı.

Ancak fotoğrafın, 27 Kasım 2015 tarihli, İdlib'e saldırı hazırlığında olan Nusra cephesi ve Ahrar-ü Şam mensuplarına ait olduğu tespit edildi.

Daha önce PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün sosyal medya hesabından desteklediği, "Türkiye Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen yaralı çocukların olduğu görselinin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya çıkmıştı.

Muhabir: Fatma Esma Arslan


Anahtar Kelimeler:
AfrinTSKTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
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