HDP'de seçim sonuçları yakından takip ediliyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları HDP Genel Merkezi'nde yakından takip ediliyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'da, Sezai Temelli Van'da oy kullandıktan sonra HDP Genel Merkezi'ne geldi.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından parti yöneticilerinin yanı sıra milletvekili adayları ve bazı partililer de genel merkeze gelerek, seçim sonuçlarını binanın giriş katındaki televizyondan takip etmeye başladı.

Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ise HDP'li sandık görevlilerinin gönderdiği sonuçlar bilgisayarlara girilerek YSK verileriyle karşılaştırılıyor.

Öte yandan, parti binasının çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.



