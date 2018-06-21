HDP mitinglerinde terör örgütü PKK propagandası

DİYARBAKIR (AA) - HDP tarafından Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen mitinglerde, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası açıldı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile milletvekili adayları katıldı.

Buldan, burada yaptığı konuşmada, oylarına ve sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.

Hayal ettikleri ülkeye 24 Haziran'da kavuşacaklarını savunan Pervin Buldan, şöyle konuştu:

"Öyle bir Türkiye düşünün ki; HDP'nin parlamentoda güçlü bir temsiliyetin ve sevgili Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye düşünün. Böyle bir Türkiye'de yaşamak, böyle bir ülkede yaşamak hepimizin hayaliydi ama bu hayal gerçek olacak. Kimsenin kaygısı, şüphesi olmasın."

Terör örgütü elebaşının posteri açıldı

Miting alanında bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası açıldı.

Bazı katılımcılar da terör örgütü PKK ile posterini açtıkları elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

CHP il yönetimi de mitinge katıldı

HDP İl Başkanlığı yöneticilerinin de hazır bulunduğu mitinge, CHP il yöneticilerinin de katıldığı anons edildi.

Batman mitingi

HDP'nin Batman'da gerçekleştirdiği miting ise 19 Mayıs Şehir Stadyumu yanında gerçekleştirildi.

Buldan ve partililerin katıldığı mitingde bazı müzik grupları konser verdi.

Buradaki mitingde de terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası açıldı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Miting, partinin Batman milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

Muhabir: Hasan Namlı, Selman Tür