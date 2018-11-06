HDP milletvekili adayına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan, aralarında HDP Kayseri milletvekili adayının da bulunduğu 4 sanığa 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Abdulazim O, Armağan E. ve Necmettin Y. ile 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Kayseri milletvekili adayı gösterdiği tutuksuz sanık Kenan M. ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Kenan M, hiçbir zaman terör örgütü eylemi içinde bulunmadığını savunarak beraatını istedi.

Sosyal medya hesabını sorumsuzca kullandığını, internet kafede ya da cep telefonunda açık bıraktığını, bunun için pişman olduğunu belirten sanık Necmettin Y. de "Hiçbir terör örgütünü desteklemem, hepsini kınıyorum. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kenan M, Armağan E. ve Necmettin Y'ye, suçu zincirleme işledikleri kanaatiyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün, Abdulazim O'ya ise aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

Kayseri'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 Ağustos'ta gözaltına alınan HDP'nin milletvekili adaylarından Zenun O'nun kardeşi Abdulazim O. ile Necmettin Y. ve Armağan E, tutuklanmış, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Kenan M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve 186 mermi ele geçirilmişti.







