HDP Kırşehir il yöneticilerine hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla haklarında dava açılan HDP Kırşehir il başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 21 sanıktan 19'una, 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski HDP Kırşehir İl Başkanı Demet Resuloğlu, Şükrü Levent ve Saim Özdemir ile 18 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık ve avukatlardan son savunmalarını yapmalarını istedi.

Sanıklar, yasal bir siyasi partide görev aldıklarını, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürütmediklerini ileri sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da etkin pişmanlıktan yararlanan 2 sanığın yalan ve iftiraları nedeniyle müvekkillerinin yargılandığını iddia ederek, müvekkillerinin örgüt bağını ortaya koyacak ve propagandasını ispatlayacak maddi delillerin olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski HDP Kırşehir İl Başkanı Resuloğlu'na 12 yıl, il başkan yardımcıları Saim Özdemir ve Şükrü Levent'e 10 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek mevcut durumlarının devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Selvi Tekden, Ferdane Şevval Kızıl, Mustafa Cevahir, Yüksel Han, Hülya Bitecek, Mustafa Kaçar, Eşref Odabaşı, Emre Kanıyer, Bektaş Sağlam ve Ayfer Saylan 7 yıl 6'şar ay, Ahmet Çiçek'i 3 yıl 9 ay, Mustafa Şahin'i 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, adli kontrol kararlarının devamını kararlaştırdı.

O.K. ve M.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine karar veren heyet, Halil Genç, Emre Karakılıç, Abdulhalim Akan, Sevgi Çankaya'yı da 1 yıl 6'şar hapis cezasına çarptırarak, hükmün geri bırakılması maddesini uyguladı.

- Operasyon

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri öne sürülen HDP'li yöneticilere yönelik 17 Aralık 2016'da 140 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında İl Başkanı Demet Resuloğlu'nun da olduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan aralarında il başkanının da yer aldığı 14'ü tutuklanmış, bazı sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.