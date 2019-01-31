HDP eski yöneticilerinin

KAYSERİ (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, Kayseri'de kamu görevlisine iftira suçundan yargılanmasına devam edildi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın şikayeti üzerine Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında "kamu görevlisine iftira" suçlamasıyla açılan davanın Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasında sanık avukatları hazır bulundu. Demirtaş ve Yüksekdağ ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Demirtaş'ın, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak savunma yapmak yerine, bizzat duruşmaya getirilmesi yönünde karar verilmesini içeren dilekçesi okunarak dosyaya konuldu.

Yüksekdağ'ın dava konusunda avukatı ile yeterli görüşmeyi yapamadığı ve diğer davalarının yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılmayacağına dair dilekçe ile celse arasında, sanık Yüksekdağ'ın avukatı tarafından esasa ilişkin beyanlarını içerir dilekçe okunarak, dava dosyasına konuldu.

Sanık avukatları, duruşma salonunda hazır bulunarak, burada savunma yapmak isteyen müvekkillerinin, bu taleplerinin kabulü yönünde karar verilmesini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme, sanıkların sonraki celse SEGBİS'ten hazır edilmeleri amacıyla bulundukları cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, 10 Mayıs 2015'te HDP'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan seçim bürosuna yapılan saldırının ardından Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular hakkında, olaylara kayıtsız kaldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlanmasının ardından Kulular'ın şikayeti üzerine Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında "kamu görevlisine iftira" suçundan dava açılmıştı.