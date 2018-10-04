HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında zorla getirilme kararı

ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Buldan'ın avukatı Bayram Arslan katıldı.

Mahkemeye yazılı dilekçe sunan avukat Arslan, müvekkilinin milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince yargılamada durma kararı verilmesini talep etti.

Buldan'ın 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçildiğini hatırlatan Arslan, "Anayasaya göre milletvekili seçilen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Müvekkilimin yargılanması için meclis kararı gerekmektedir. Böyle bir karar bulunmadığı için yargılamada durma kararı verilmesini istiyoruz. Bu hususun açıklığa kavuşturulması gerektiği için müvekkilim savunmaya katılmamıştır. Usul yönünden bu husus açıklığa kavuşturulduktan sonra duruşmada hazır olacaktır." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Necati Kayaközü, Arslan'ın talebinin usul ve yasaya aykırı olduğunu değerlendirerek, talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Yılmaz, Buldan'ın üzerine atılı suçlamanın Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında kovuşturmaya istisna suçlardan olduğunu açıklayarak, talebin reddine karar verdi.

Buldan'ın savunma yapmadığı için yargılamanın sürüncemede kaldığını belirten Başkan Yılmaz, Buldan'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.