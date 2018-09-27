Hayvan sevgisiyle en iyi 300 fakülte arasına girdi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veterinerlik Fakültesi, "ShanghaiRanking" tarafından hazırlanan ve üniversitelerin ile fakültelerin dünya çapındaki başarı sıralamasını gösteren The Academic Ranking of World Universities (ARWU) araştırmasında ilk 300'e girme başarısı gösterdi.

Dünya çapındaki üniversiteler ve fakülteleri çeşitli kriterlere göre derecelendiren ARWU, akademik alanda yaptığı çalışmaların yanı sıra teknik imkanları ve hayvan hastanesi ile Kırıkkale ve çevre illerde hayvan sağlığı hizmetlerine önemli katkılar sağlayan KKÜ Veterinerlik Fakültesini ilk 300 fakülte içerisinde gösterdi.

KKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültelerinin 2017 yılı sırlamasında dünyadaki akademik kurumların sınıflandırıldığı ARWU organizasyonunda dünyada ilk 300 üniversite arasına girdiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının, ABD başta olmak üzere Almanya, Çin, Fransa, Hollanda, İngiltere ve diğer ülkelere gönderdiği lisans üstü öğrencilerin de bu kuruluşların sıralamalarında dikkate aldığını belirten Başalan, şöyle konuştu:

"Times Higher Education, ARWU ve QS World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde bulunmamız çok önemli bir olay. Bu tür kurumlar sıralamalarını birkaç parametreye bakarak yapıyor. Yayın sayısı, fiziksel mekanların yeterliliği, projelerdeki başarılar gibi konular dikkate alınarak sıralama yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK gibi burs temin eden kuruluşların bu kurumların yaptığı sıralamaları dikkate alındığını düşünürsek bu derece fakültemiz açısından çok değerli. Bu derece hem eğitim kalitesinde hem araştırma kalitesinde hem de topluma hizmet dediğimiz hastane hizmetlerimizin bölgedeki hayvan yetiştiricileri ve sevenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yaptığımız işlerde başarıyla takdir edildiğinin bir göstergesidir."

- "Bu yıl Letonya'dan iki öğrenci yaz stajını yapmaya geldi"

Başalan, her yıl ülkenin kaynaklarıyla öğrencilerin yurt dışına gittiğini ve ilgili alanlarda eğitim alındığını ifade etti.

Yurt dışına giden öğrencileri bu kuruluşların derecelerine giren fakültelerine gönderdiklerine değinen Başalan, "Aynı şekilde yurt dışından gelen öğrenciler de bu derecelere giren fakültelere gelmek istiyor. Gelen öğrencinin kalitesinin artması, bizim mezunlarımızın yurt dışında daha itibar görmeleri açısından çok önemli. Bu yıl Letonya'dan iki öğrenci yaz stajını yapmaya geldi. 2 ay boyunca fakültemizde stajlarını yaptı." diye konuştu.

- "Hastanemizde 24 saat acil hizmeti veriyoruz"

Başalan, fakültenin 15 bin metrekarelik alana sahip olduğunu, bunun 6 bin metrekaresinin hayvan hastanesi olarak hizmet verdiğini vurguladı. Hayvan hastanesinin Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği kriterlerine uygun olarak dizayn edildiğine dikkati çeken Başalan, şunları kaydetti:

"Hayvan hastanemizi 2017 yılında açtık. Daha önce poliklinik hizmeti veriyorduk. Hastanemizde 24 saat acil hizmeti veriyoruz. Ayrıca ameliyat ve operasyonlarımızı daha kapsamlı hale getirdik. Hastanemizde büyük ve küçük hayvan klinikleri, röntgen, ultrasonografi merkezi, klinik laboratuvarı, suni tohumlama laboratuvarı, bekleme salonu, yoğun bakım ve rehabilitasyon üniteleri, bokslar ve karantina odaları bulunmaktadır. Yataklı hasta kabul etmeye başladık. Çevredeki illerden özellikle veterinerlik fakültesi bulunmayan veya hayvan hastanesi olmayan illerden çok sayıda hasta kabul ediyoruz. Bu hastane bizim öğrencimizin eğitimi açısından da çok önemli. Topluma hizmet etme açısından da ayrıca önemli. Hastanemize ilginç ve değişik olayların gelmesi, yapılan başarılı hizmetleri gösterme fırsatı veriyor."