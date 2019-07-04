Hayvan severlerin barınak ziyareti

KARAMAN (AA) - Karaman Sokak Hayvanları Gönüllüleri Topluluğu üyeleri, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Karaman'da gönüllü hayvan severler tarafından oluşturulan Sokak Hayvanları Gönülleri Topluluğu'ndan bir grup, belediyeye ait hayvan barınağını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Sokak Hayvanları Gönüllüleri Topluluk Lideri Barış Çağlar, barınakta kalan hayvanlara eskiye nazaran daha iyi şartlarda bakıldığını belirtti.

Vatandaşları da hayvan barınağına ziyarette bulunmalarını isteyen Çağlar, şunları kaydetti:

"Biz, gönüllü hayvan severler olarak belediyeye ait hayvan barınağına fırsat buldukça geliyoruz. Onların hangi şartlarda yaşadıklarını ve nasıl davranıldığını yerinde görüyoruz. Belediye çalışanlarının hiçbir hayvanı ayırmaksızın gösterdiği ilgiden oldukça memnunuz. Buradaki hayvanların en çok istediği şey ilgi. Barınağın bu hale gelmesinde emeği olan başta Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Çocuklarıyla gelen hayvan severler barınaktaki hayvanlara ayrılmadan önce yem verdi.

