Hayvan hastanesinden ekonomiye

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılını "Hayvan hastalıkları ile mücadele ve buzağı kayıplarının önlenmesi yılı" ilan etmesinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, yılda ortalama 2 bin buzağı tedavi edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Üniversite yerleşkesi içinde geniş bir alana kurulan hayvan hastanesinde, hayvanlar için hem poliklinik hem de acil servis hizmeti sunuluyor.

Büyükbaş ve küçükbaş çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, yaban hayvanları ve kafes hayvanlarına sağlık hizmeti verilen hastanede, gelişmiş laboratuvarlarda çeşitli analizler de gerçekleştiriliyor.

Tedavi hizmetleri kapsamında, hastalanan buzağılar özel ambulansla hastaneye getiriliyor.

Veteriner hekimler, hasta buzağılara hızlı bir şekilde müdahale yaparak, uygun tedavi ve yoğun bakım desteğini sağlıyor. Burada tedavisi yapılan buzağılar daha sonra çiftçilere teslim ediliyor ve belirli zaman aralıklarında da kontrol altında tutuluyor. Bu sayede, buzağı ölümleri azaltılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda 2 bine yakın buzağıyı tedavi ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılını buzağı kayıplarıyla mücadele yılı olarak belirlediğini vurgulayan Onmaz, bu kapsamda buzağı ölümlerini azaltmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade etti.

Veteriner hekimlerle 7/24 çalıştıklarını anlatan Onmaz, şunları kaydetti:

"Hastaneye gelen buzağılarda özellikle solunum sistemi enfeksiyonları ve ishal ile seyreden hastalıklar yoğun olarak gözlemleniyor. Bu buzağıların tedavisinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Eğer hastalık erken dönemde teşhis edilirse, daha etkin bir tedavi uygulanabiliyor, böylece tedavi masrafları düşürülüp, ölüm oranları azaltılabiliyor. Son 10 aylık zaman diliminde bin 500'e yakın buzağı tedavi edildi. Yılda ortalama 2 bin buzağı tedavi ediyoruz. Erkek buzağılar belirli bir yaşa geldiğinde kesimhaneye gidiyor ancak dişi buzağılar üretimde, damızlıkta kullanılıyor. Sadece kendisi değil kendisinden sonra gelen nesilleri düşündüğümüz zaman maliyet bir aile boyutuna dönüşüyor. Bir buzağının maliyeti 5-7 bin lira arasında. Şu anda buzağı kayıplarımız yüzde 25'e kadar çıkıyor. Diğer gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 5 civarında. Biz de yüksek ölüm oranlarını en aza indirmek için çaba harcamamız gerektiğini düşünüyor ve çalışıyoruz. Bir hayvanı tedavi ederseniz minimum 5 bin lira civarında kazancınız oluyor. İki bin hayvanı tedavi ederek, bu hayvanlardan doğacak nesilleri ve bu hayvanların ancak bir yıl sonra yerine konabileceğini göz önünde bulundurursanız yaklaşık 90 milyon lirayı ülke ekonomisine kazandırıyoruz."

Onmaz, hasta hayvan sayısındaki hızlı artışa bağlı olarak hastanede buzağı yoğun bakım ünitesi yapımına başlandığını ve bunun yakın zamanda faaliyete geçirileceğini bildirdi.

Yozgat'tan gelen Salih Altıntaş, uzun zamandır hastalanan buzağılarını ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirdiğini, burada buzağılarının kısa sürede tedavi edildiğini söyledi.