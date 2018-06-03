Hayvan hakları için

KONYA (AA) - Hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan doğasever iki bisikletli ve onlara eşlik eden köpekleri Eska, Konya'ya ulaştı.

Hayvanlara şiddetin önlenmesi amacıyla "İki pedal dört pati" projesi kapsamında İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Sinan Akın ve Serdar Kepenek Beyşehir'e geldi.



Akın, Kepenek ve onlara eşlik eden Sibirya kurdu cinsi köpekleri Eska'yı ilçe merkezinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu’nun üyeleri karşıladı.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, turun 4 ay önce başladığını söyledi. Yaklaşık 10 yıldır bisiklet sürdüğünü belirten Akın, şöyle konuştu:

"Türkiye turu çocukluk hayalimizdi. Köpek sahibi olmak istiyordum, Eska'yı sahiplendik. Şubat ayında İstanbul’dan 'iki pedal, dört pati' sloganıyla yola çıkarak; Trakya, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'yu dolaştık. Turumuzu sürdürüyoruz. Yaklaşık bir yıl sürecek. Bugüne kadar 4 bin kilometrenin üzerinde yol yaptık. Eska, tur esnasında çok dikkat çekiyor. Turumuz boyunca çok olumlu tepkiler aldık. Eska da turdan memnun. Tur esnasında sponsorlar aracılığıyla yollarda karşılaştığımız sahipsiz sokak köpeklerine de mama dağıtıyoruz."

Hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Akın, "Hayvanlarla ilgili bir kurumun kurulması gerektiği yönünde de bir görüşümüz var. Bisiklet ise şehrin kültürünü gösteren nadir araçlardan biridir. İnşallah iki konuya da dikkat çekmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Bisikletli çevreciler ve Eska daha sonra Isparta'ya gitmek üzere Beyşehir'den ayrıldı.

