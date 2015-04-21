Hayrettin Üniversitelilerle Buluştu

Yaptığı program ve sosyal medyada paylaştığı videolarla gençlerin ilgisini çeken Hayrettin, Uludağ Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.Hayrettin, Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu’nun organizasyonuyla öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’ndeki programa çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere keyifli anlar yaşatan Hayrettin, çekilişle çeşitli hediyeler dağıttı. Uludağ Üniversitesi’nin kendisi için özel olduğuna vurgu yapan Hayrettin, “Üniversite öğrencileriyle buluşmak için koşa koşa geliyoruz. Öğrenciler çok daha samimi ve net oluyorlar. Böylece yaptığımız etkinlik hem çok keyifli, hem de interaktif geçiyor. Çektiğimiz videolar da öğrencilerle ilgili olduğu için samimi bir ortam oluyor. Uludağ Üniversitesi’nde olmaktan ekip olarak heyecanlıyız. İstanbul dışındaki ilk gösterimi Uludağ Üniversitesi’nde yapmıştım. O yüzden burası benim için çok önemli bir yer” dedi.Hayrettin, çektiği videolar hakkındaki soru üzerine, “Biz Türk ve Müslümanız. Bizim örflerimiz ve geleneklerimiz var. Bunlara bağlı olarak da sınırlarımız var. Yaptığımız projelerde de bu ahlak sınırlarının korunması gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.Hayrettin, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekildi.