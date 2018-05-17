Hayırseverlerin kesesinden, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle 30 yıldır her ramazan kurulan aşevinde ihtiyaç sahiplerine iftarda sıcak yemek dağıtılıyor.

Sabit bir yeri olmayan ve ramazan ayında hayırseverlerce tahsis edilen iş yerlerinde hizmet veren aşevinden her gün 2 bin kişiye sıcak yemekle ekmek yardımı yapılıyor.

Aşevinin sorumlusu Mustafa Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 30 yıldır yürüttükleri aşevi geleneğini bu yıl da 2 bin kişilik yemek dağıtımı yaparak sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kendisini aşevi geleneğini yaşatmak için adadığını belirten Kalaycı, insanların mutluluğunu görmenin kendisini de çok mutlu ettiğini kaydetti.

Kim gelirse gelsin aşevinden boş çevrilmediğini anlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 yıldır bu aşeviyle halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun esnafımız bu işi sahiplendi ve beni boş durdurmuyor. Ramazan başlamadan önce hayır sahipleri gelir listeye kendilerini yazdırır. Yemek verecek esnafımız malzemeleri alarak buraya getiriyor. Biz de gönüllü aşçılarımızla burada pişiriyoruz. Herkes gönlünden kopan malzemeyi alıp gelir. Kimi bir avuç tuz, kimi bir çuval pirinç getirir. Biz burada gönüllü olarak çalışan aşçılarımızla pişiririz. Biz burada ne isim, ne kimlik, ne de ihtiyaç sahibi olup olmadığını soruyoruz. Buraya geldiyse en azından o gün ihtiyacı var diye düşünüyoruz ve uzattığı elini boş çevirmiyoruz. Her gün 3 çeşit yemek çıkartıyoruz. İnşallah biz elimiz ayağımız tuttuğu sürece bu geleneği yaşatacağız."

Kendisinin de 6 yıldır aşevinde gönüllü olarak aşçılık yaptığını ifade eden Halil Yurtoğlu, "Burada günlük 3 çeşit yemek pişiriyoruz. Esnaflarımız getiriyor biz de güzelce pişirip, çocuklarımızla dağıtıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı memnun etmek. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi malzemesiz bırakmıyorlar. Herkes bir şey getiriyor." diye konuştu.

Aşevinin gönüllü çalışanları da hayır için hizmet etmekten memnun olduklarını kaydetti.