Hayırseverden Yenimahalle'ye gündüz bakım evi

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınların çocuklarını bırakabilecekleri bakım evi yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever Kemal Baytaş, adının verileceği bir anaokulunun yapımı için Yenimahalle Belediyesine başvurdu.

Konunun, Belediye Meclisi'nde tartışılması ve karara bağlanması sonrasında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Kemal Baytaş protokol imzaladı.

OSTİM'de yapılması planlanan gündüz bakım evinin ismi Kemal Baytaş olacak.

Yaşar, Kemal Baytaş'a böyle bir sosyal sorumluluk projelerine katkı sunduğu için teşekkür ederek, "Artık Yenimahalleli yavrularımız onun ismiyle anılacak yuvada eğitim alacak. Bunun gibi sosyal sorumluluk projelerinin imkanı olan diğer tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını umuyor, kendisine sağlık ve sıhhat diliyorum." ifadesini kullandı.