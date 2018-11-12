Hayırseverden köyler için çöp kamyonu bağışı

SİVAS (AA) - Şarkışla Köylere Hizmet Götürme Birliğine, ismi açıklanmayan hayırsever tarafından çöp kamyonu bağışlandı.

Şarkışla Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş başkanlığında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantıda, ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından köylerin hizmetine sunulmak üzere bağışlanan çöp kamyonunun kabulü yapıldı.

Birliğe çöp kamyonu bağışında bulunan hayırsevere teşekkür eden Pektaş, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Pektaş, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede imkanlar dahilinde birçok işi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Köylerimizde imkanlarımız dahilinde birçok güzel çalışmayı yürüttüğümüze inanıyorum. Bu kapsamda üç yıl içerisinde köy yollarımızda olabildiğince bakım onarım ve genişletme çalışmalarını yaptık. Bunun yanında okullarımızın birçok sorununu çözdük. Gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalardan dolayı birlik personelime ve değerli köy muhtarlarıma tek tek teşekkür ediyorum."

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, İlçe Özel İdare Müdürü Şükrü Yavuz Yılmaz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gamze Mağaralı ile kurum amirleri ve 93 köy muhtarı katıldı.