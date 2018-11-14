Hayırsever çiftten eğitime destek

KONYA (AA) - Konya'da hayırseverler tarafından bağışlanan arsa üzerine Avrupa Birliği Fonunca desteklenen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında yapılacak 24 derslikli okulun temeli törenle atıldı.

Merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde, okulun inşa edileceği arsada yapılan törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, hayırsever çift Mevlüt (85) ve Şerife (74) Harmankaya ile çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, eğitime verilen desteğin en faydalı hayır işlerinden biri olduğunu belirterek, hayırsever çifte katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çiftin eğitime destek hassasiyetinin örnek alınması gerektiğini ifade eden Toprak, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın eğitim alacağı, dünyanın en yeni bilgilerine ulaşacakları, ahlak sahibi olacakları, dünyayı öğrenecekleri, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkaracak mekanlar, temelini attığımız okullardır, üniversitelerdir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsoy da ağustos ayında tamamlanarak eğitim öğretime açılacak okulun, Avrupa Birliği Fonunca desteklenen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Konya'da yapılan 7 okuldan biri olacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Toprak, Harmankaya çifti ve protokol üyeleri butona basarak okulun temelini attı.







