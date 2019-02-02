KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" 70 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünün desteğiyle SEVA Derneği ile Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'nin işbirliğinde Hazreti Osman Camisi'nde gerçekleştirilen projeye 6-13 yaş arası çocuklar katıldı.

"Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap" sloganıyla gerçekleşen projeye katılan 70 çocuk, sabah namazından itibaren vakitlerini camide geçirerek kısa süreleri ezberledi.

Her sure için puan toplayan çocuklara cami görevlileri Ali Osman Çelik ve Yaşar Durmuş tarafından camilerin önemi ve dini görevler anlatıldı.

Kırşehir İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Arslantürk ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Öztürk tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.



