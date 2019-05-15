SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" kapsamında çocuklara hediye dağıtıldı.

Ravza Camisi imamı Muhsin Kara, AA muhabirine, çocukları camiye alıştırmak için cemaatin de desteğiyle kumbara ve çeşitli hediyeler aldıklarını söyledi.

Ramazan ayında çocukların teravih namazlarına da katıldığını belirten Kara, alınan hediyeleri çocuklara dağıttıklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Haydi Çocuklar Camiye" ve "Hepimiz Bir Aileyiz Ailecek Camideyiz" projelerini başlattığını anımsatan Kara, şunları kaydetti:

"Çocuğun mutlu olmasını sağlamak o kadar zahmetsiz ve kolay ki kimi zaman bir tebessüm, kimi zaman ufak da olsa bir hediye. İşte biz camiye çocuklarımızı davet ederken her ikisini de vaat ediyoruz. Ne namaz sırasında kuş gibi şakımaları ne de camiye geliş gayeleri bizi asla rahatsız etmiyor. İşte onlar da bunu anlamış olmalılar ki her gün 100'e yakın çocuk camimize gelerek büyüklerle saf tutuyor ve bu emeklerinin tatlı karşılığı olarak dışarıda tek sıra halinde hediyelerini cemaatimizin ellerinden alıyor."

Kara, ailelerden çocuklarını camiye göndermelerini ve bu sevince ortak olmalarını istedi.