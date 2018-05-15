Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu vefat eden Şırnak Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Önder Arslan memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Şırnak'taki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilen Arslan'ın cenazesi, Reşadiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenazeye, uzman çavuş Arslan'ın babası Doğan ve annesi Hüsne Arslan, yakınlarıyla Eskişehir vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve çok sayıda vatandaş katıldı.