Hayatını kaybeden öğrenci anısına fidan dikildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Gökberk Kadir Aşçıoğlu anısına fidan dikildi.

Fakülteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Aşçıoğlu'nun anısına İletişim Fakültesi arka bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimine katılan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Aşçıoğlu’nun anısını yaşatmak için 300’e yakın fidanın toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Yıldız, her yıl akademik ve idari personel için ağaç diktiklerini aktararak, "Böylece bir de hatıra ormanı meydana getiriyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine sabır versin. Burada bir kez daha ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah arkadaşları onun hatırasını yaşatacaklar." ifadelerini kullandı.

Fidan dikimine katılmak için İzmit'ten Sivas'a gelen Aşçıoğlu’nun babası Fikri Aşçıoğlu ise, "Acımız çok büyük. Ancak oğlumuzun adının yaşatılacak olması acımızı bir nebze de olsun hafifletti. Başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Ağrıman, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mahmut Akpınar ve Doç. Dr. Zekiye Tamer Gencer, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran, Fakülte Sekreteri Güven Şenyurt ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.