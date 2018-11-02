Hayatını kaybeden eğitimcilerin adı okullarda yaşayacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, bir süre önce vefat eden öğretmen Sadettin Şahin ile müdür Ali Nacak'ın isimlerinin yeni yapılan okullarda yaşatılacağını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, hayatını kaybeden öğretmenler Sadettin Şahin ile Ali Nacak'ın ailelerini ziyaret etti.

Gül, ilk ziyaretinde boğularak hayatını kaybeden öğretmen Sadettin Şahin için üzüntülerini belirterek, "Merkez Kılavuz İMKB İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sadettin Şahin öğretmenimiz öğrencileri ve çevresi tarafından çok sevilen bir eğitimcimizdi. Bunun için de adını anaokuluna verdik. Kümbet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4 derslikli Özel Eğitim Anaokulunda Sadettin Şahin öğretmenimizin adı yaşayacak." ifadesini kullandı.

Yakalandığı kanser hastalığıyla bir süre mücadele ettikten sonra 64 yaşında yaşamını yitiren Ali Nacak'ın ailesine de taziyelerini ileten Gül, "İlimizde uzun süre görev yapan ve amansız bir hastalığa yakalanarak vefat eden Ali Nacak müdürümüz de binlerce gencimizi yetiştirdi. Elçibey İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Nacak, il milli eğitim müdürlüğü görevlerinde de bulunmuş ve ilimizde önemli çalışmalara imza atmıştı. Öğrencileri tarafından çok sevilen ve mezun ettiği gençlerin hafızalarında iz bırakan Nacak, hiç unutulmayacak ve ismi Fatih Mahallesi'ndeki 24 derslikli ortaokulda yaşatılacak. Toplumumuza güzel nesiller yetiştiren hocamıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.



