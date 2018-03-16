TRABZON (AA) - Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahalesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Necla Birinci, çocukları için yılın dört mevsimi bağ, bahçe ve tarlalarda çeşitli işlerde çalışıyor ancak ona, yaşamın yükü değil, hasta kızının çaresizliği zor geliyor.

Gündelik işlerde elde ettiği gelirle, bir yandan çocuklarını okutmaya çalışan Birinci, diğer yandan böbrek yetmezliği çeken ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle felç riski bulunan kızının tedavisi için mücadele veriyor.

Çocukları taşımalı eğitim kapsamında okula gitmesine rağmen yürüyemediği için kızını bazen sırtında taşımak zorunda kalan anne, doktorların, "Dikkat etmeniz gerekiyor, koşar düşerse felç olabilir" demesi üzerine her fırsatta okula giderek kızını kontrol ediyor.

Eşi mevsimlik işlerde çalışan Birinci, sağlık güvencelerinin olmaması ve maddi imkansızlıklardan dolayı zor günler geçiriyor.

"Ben sadece kızımın tedavisi için yardım istiyorum"

Kızının tedavisi için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne giden Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortanca kızının bir böbreğinin çalışmadığını belirterek, "Her şey kızlarım için. Ben sadece kızımın tedavisi için yardım istiyorum." dedi.

KTÜ Farabi Hastanesi'ne ilçeden gitmelerinin zor olduğunu dile getiren Birinci, "Keşke bir işim olsa ama yok. Kızımı doktora götürebilmek için 10 gündür günlüğe gidiyorum, kazma vuruyorum. Ben çalışırım, yük de taşırım, bunlar bana ağır gelmiyor, yeter ki kızım iyi olsun. Çaresizlik gerçekten çok ağır, tek istediğim kızımın sağlığına kavuşması. Hayat yükü değil, evladımın çaresizliği ağır geliyor." diye konuştu.

Birinci, "Kızım düşse felç olacak diye çok korkuyorum. Elim, kolum, gözüm hep kızımın üzerinde. Bazen yürüyemiyor, sırtıma alıyorum. Evladım için çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bazen hastaneye gitmek için para bulamıyorum"

Maddi olarak çok zorlandıklarını anlatan Birinci, şöyle devam etti:

"Bazen hastaneye gitmek için para bulamıyorum, çok zor duruma düşüyorum. Çıkacak yolum olmuyor, bırakıp gidesim geliyor ama çocuklarımı gördüm mü vazgeçemiyorum. Çocuğumu doktora götürebilmek için çok çalışıyorum ama bazen yeterli olamıyorum. Sağ olsun akrabalarımız, tanıdıklarımız da bazen yardımcı oluyor. Hastalık ve çaresizlik olunca her şey daha da zorlaşıyor. En büyük hayalim kızımın iyileşmesi, sağlığına kavuşması ve herkes gibi koşup oynamasıdır. Çocuklarım için güzel bir gelecek istiyorum."

"Arkadaşlarım gibi sağlıklı olmak istiyorum"

Böbrek hastası küçük kız Aleyna Birinci de ilkokul birinci sınıfa gittiğini ve okulunu çok sevdiğini söyledi.

Okuldaki arkadaşları gibi koşmak istediğini belirten Birinci, "Okula gitmeyi, resim yapmayı, matematiği seviyorum. Arkadaşlarım gibi sağlıklı olmak istiyorum. Büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.