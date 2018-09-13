Hayat Boyu Öğrenme ve İşbirliği toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Bozkır Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama İşbirliği toplantısı düzenlendi.

Bozkır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çatdere, Bozkır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, öğrenciler için hazırlık kursları açtıklarını ve kurumlarla ortak çok sayıda proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Çatdere, 2018-2019 eğitim yılında katılımcı kurum ve kuruluşların talepleri yönünde her alanda hizmet vereceklerini belirtti.



Konuşmanın ardından katılımcıların talepleri alınarak 2018-2019 eğitim yılının planlaması yapıldı.