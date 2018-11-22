Hayat Ağacı'na "hingel" bağışı

SİVAS (AA) - Sivas’ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne Sivas'ın yöresel lezzetlerinden patatesli "hingel" bağışladı.Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir market...