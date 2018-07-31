Hayat Ağacı Derneğinden Arakan'a yardım

SİVAS (AA) - Hayat Ağacı Derneği tarafından Arakan'a, su kuyusu, bambu ev ve banyo yaptırılıcak.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Arakan'da yaşayan Müslümanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla Hayat Ağacı Derneğince, su kuyusu, bambu ev ve banyo yaptırılacağını belirtti.



Yapılan araştırmada önceliklerin belirlendiğini aktaran Özaydın, ülke dışında yaşayan Müslümanlara da yardım eli uzatmanın dini bir görev olduğunu kaydederek, "Diğer yandan Arakan kamplarında yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için her biri 370 dolar olan 10 küçük su kuyusu, tanesi 1 bin 100 dolar olan 5 büyük su kuyusu, tanesi 150 dolardan 10 kadın banyosu ile tanesi 200 dolardan 10 bambu ev yapılacak." ifadelerini kullandı.