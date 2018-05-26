Hayat Ağacı Derneği köprü oluyor

SİVAS (AA) - İstanbul'da yaşayan Sivaslı hayırsever iş adamı Hayat Ağacı Derneği'ne 82 koli bayram çikolatası ile 440 anaokulu seti bağışladı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş adamı Selamet Ağaoğulları, gönderdiği yardımları iş adamı hemşerimiz Fuat Düz aracılığıyla derneğe teslim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Ağaoğulları'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da yardımlarını Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti.

Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankası'ndan yardım almaya devam ettiğini aktaran Aydın, ramazan ayında hayır sahiplerinin artan yardımları sebebiyle memnun olduklarını da belirtti.

Ağaoğulları'nın gönderdiği anaokulu setinin içerisinde resim defteri, kareli defter, boyama kalemi, silgi, kalem açacağı ve 6'şar adet kurşun kalem yer alıyor, diğer 82 kolide ise 656 paket çikolata bulunuyor.