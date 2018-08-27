Hayat Ağacı Derneği 120 kurban kesti

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla hayır sahiplerinin bağışlarıyla 120 büyükbaş kurban kesti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında Hayat Ağacı Derneğinde bir kurban hisse bedelinin bin 250 lira olarak belirlendiğini anımsattı. Hayır sahiplerinin bağışlarıyla bu yıl 120 büyükbaş kurban kesildiğini belirten Özaydın, kurban hissesi bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasından 12 ay süresince temel ihtiyaçlarının yanı sıra her ay 2,5 kilogram limit dışı et alabildiğini ifade etti.

Özaydın, Hayat Ağacı Derneğine kurban hissesi bağışlayan hayır sahiplerine teşekkür etti.

Öte yandan kurban hissesi bağışlayanlardan isteyenler, kurban kesimlerini yerinde görme imkanı buldu. Hayat Ağacı Derneğine kurban hissesi bağışlarının yanı sıra kestikleri kurbanlardan pay getiren hayır sahipleri oldu. Bazı vatandaşlarsa küçükbaş kurban bağışladı. Büyükbaş kurban hissesi bağışçılarına, bayramın ikinci gününden itibaren 5 kilogram kemiksiz kurban eti verildi.

Kurban kesimleri esnasında her bir hisse sahibinin adının okunduğu ve vekaletinin verildiği anlar kameralara yansıdı. Kurban kesimlerinin bulunduğu görüntülerin, ileriki günlerde derneğin internet sitesinden şifreyle izlenebileceği belirtildi.

Hayat Ağacı Derneğine bağışlanan kurban etleri sayesinde Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahipleri, yılın 12 ayında, aldıkları gıda ürünlerinin yanı sıra, tercihlerine göre kemikli veya kemiksiz kurban eti alabilecekler.

