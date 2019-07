Hayali yeniden makas tutabilmek

- Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale gelen kuaför Murat Can, mesleğine döneceği günlerin hayalini kuruyor - Murat Can: - "Tekrar yürümek, mesleğimi yapmak, artık ayaklarımın üstünde durmak istiyorum" - Anne Münire Can: - "Bakımını kendim yapmaya çalışıyorum, kimsem yok, yardım edenim yok. Çok zorlanıyorum. Oğlum mutlu olsun, ihtiyaçlarını karşılayabilsin bu bize yeter. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum"