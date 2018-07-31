Hayal ettikleri bisiklete kavuşan çocukların yüzü güldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, okullarında takdir ve teşekkür belgesi alan dezavantajlı 14 çocuk bisikletle ödüllendirildi.

Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje ile ilçede 14 çocuğa bisikletleri dağıtılarak, hayalleri gerçekleştirildi.

Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Taşkesti, bakanlık olarak yeni bir modele geçtiklerini, nerede ihtiyacı olan varsa ona bizzat ulaşarak, devletin destek elini uzattıklarını söyledi.

Bakanlığın sosyal destek elemanlarının sürekli sahada olduğuna işaret eden Taşkesti, "Biz artık oturarak, vatandaş gelip müracaat etsin diye beklemiyoruz. Sahada, yerinde ve tüm bilgilere ulaşarak insanların neye ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz. Yapılan tespitlerimizde de annesi babası varsa biz o çocukları artık devletin kurumuna, yetiştirme yurtlarına almıyoruz. Annesi veya babasının yanında bu çocuklarımıza devlet şefkat elini uzatıyor. Onların aylık ihtiyaçlarını, kırtasiye giderlerini, giysi ve okul giderlerini, servis ücretlerini devlet ödüyor." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen bu projelerin önemine değinen Taşkesti, "Başkanımızın desteğiyle çocuklarımızın hayalleri gerçekleştirildi." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da kendilerine sunulan projeyi gördüklerinde büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, çocukları hayal ettikleri bisikletlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Bisiklet kullanımının sağlık yönünden de büyük katkısı olduğunu anlatan Acehan, bisikletin çocuklara verilebilecek en büyük ödül olduğunu vurguladı.

Acehan, şunları kaydetti:

"Her yönden bisiklet kullanımını teşvik etmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar şehir içerisinde araç kullanmamak lazım. Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanmak çok yaygın. Hem çalışkan öğrencilerimizi ödüllendirmek hem de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istedik. Ben yavrularımızın güle güle kullanmasını temenni ediyorum. Buradaki çocuklarımıza desteğimiz devam edecek."

Konuşmaların ardından balonlarla süslenen bisikletlerine binen çocuklar, trafiğe kapatılan yolda bisiklet sürdü.

Gönüllerince eğlenen, yüzleri gülen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Esre, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da katıldı.