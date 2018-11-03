Hayal etti, üretti, birinci oldu

DÜZCE (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Çocukluk hayali olan robot tasarlamayı İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile gerçeğe dönüştürerek "Robotaksi" kategorisinde birincilik elde eden üniversite öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, yarışma sayesinde edindiği tecrübeyle yeni tasarımlar yapmak için kolları sıvadı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, TEKNOFEST kapsamında verilen 4 bin liralık bütçeyle görüntü işleme yöntemiyle şerit takibi yapabilen ve trafik işaretlerini okuyup buna göre yön belirleyen robot geliştirdi.

Tırabzon, takım yarışlarına tek başına katılarak, sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebu'l İz El Cezeri'yi örnek alarak tasarladığı ve "El Cezeri" adı verdiği aracıyla "Robotaksi" kategorisinde 26 aracı geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Yarışmadan birincilikle ayrılmanın gururunu yaşayan Tırabzon, TEKNOFEST sayesinde edindiği tecrübeden yola çıkarak yeni otonom araç ve robotlar geliştirmeyi hedefliyor.

"Yapay zeka teknolojileri geleceğin teknolojileri"

Tırabzon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robot tasarlamanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Robotiğe küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu dile getiren Tırabzon, şöyle devam etti:

"Günümüzde yapay zeka teknolojileri, geleceğin teknolojileri olarak görülüyor, hakikaten de öyle. Yarışmaya katılmadan önce yapay zeka, görüntüleme, programlama nedir bilmiyordum. Bir cesaretle 'Katılayım, yaparım Allah'ın izniyle.' dedim. Yarışmaya tek başıma başvurdum, çok şükür birinci olmak nasip oldu. 4 kişilik ekibin işini tek başıma yapmak zorunda kaldım. Günlük 14-16 saat aralıksız çalıştım. Yarıştığım ekiplerin araçlarını gördüm. Çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Biraz ümitsizliğe de kapıldım. 4-5 kişilik ekipler, 18-19 bin liralık araçlarıyla yarışa katıldı. TEKNOFEST'in verdiği bütçeyle bir şey üretmek zorundaydım. TEKNOFEST'in toplantısında bize, 'Size verdiğimiz 4 bin liralık hibe, 'beyt-ül maldır (devlet malı).' dediler. O söz beni daha da heyecanlandırdı. Gece gündüz çalışarak bu işi başardım."

"Yarışmada farklı bir hava teneffüs ettim"

Tırabzon, yarışmada farklı bir hava teneffüs ettiğini belirterek, "Parkuru tek benim aracım tamamlayabildi. Diğer araçlar en fazla parkurun dörtte birine gelebildi. Bu sevindirici bir olay. Yarışma sürecinde gece yatağa girdiğimde gün içinde karşılaştığım sorunları çözümleme heyecanı oluyordu." diye konuştu.

Hayalini gerçekleştirme fırsatı veren Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür eden Tırabzon, "Yarışma ufkumu açtı. TEKNOFEST'te 14 farklı yarışma vardı. Her biri yapay zeka ile alakalıydı. Yani günümüzün değil, geleceğin yarışmaları yapıldı orada. Yarışmaya katılmadan önce yapay zeka, görüntüleme, programlama nedir bilmiyordum. Duyuyordum ama içeriğini bilmiyordum. Yarışma sürecinde o kadar çok şey öğrendim ki artık neler yapabileceğimi biliyorum. Savunma ve Sanayi Bakanlığı'nın İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması için çalışıyorum. Arazi keşif aracı yapıyorum. Köpek robotlara zıplama yeteneğini vermeyi düşünüyorum, daha sonra da casus robot olarak kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tırabzon, gençlere bu tür yarışmalara katılma tavsiyesinde bulundu.