Havuza düşen gebe inek iş makinasıyla kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde içi boş sulama havuzuna düşen gebe inek, itfaiye ekiplerince iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Yelkesen köyü Mafadar Mahallesi'nde Serdar Karadoruk'a ait inek, köyün yakınındaki içinde su bulunmayan 3 metrelik sulama havuzuna düştü.

Hayvan sahibi ve köylüler, ineği bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu.

Köylülerin denemeleri başarısız olunca Suşehri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi.

Köye gelen Suşehri Belediyesi İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz ve itfaiye erleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir halatın bir ucu ineğin beline, diğer ucu kepçeye bağlandı. İnek uzun uğraşlar sonucu herhangi bir zarar görmeden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Serdar Karadoruk, ineğini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "İnek bir anda havuza düştü, çok uğraştık fakat çıkaramadık. Gebe olduğu için hayvana fazla eziyet etmek istemedik. Belediyeden destek istedik." dedi.