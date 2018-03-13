Havuza düşen çakal kurtarıldı

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Bursa'da yazlık bir sitenin boş havuzuna düşerek mahsur kalan çakal, site sakinlerinin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

AA muhabirinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin yaban hayatı zenginliğini korumak için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen ihbarlar da dikkate alınıyor.

Bursa'da yazlık bir sitenin boş havuzuna giren çakal, site sakinleri tarafından DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğüne yapılan ihbarın değerlendirilmesiyle kurtarıldı.

Havuzda mahsur kalan ve veterinerlerce muayene edilen çakalın herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi.



Gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ormanlık bir alana nakli sağlanan çakal, yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Çakalın mahsur kaldığı havuzdan kurtarılması ve tabiata salınmasına ilişkin anlar ekiplerce kaydedildi. Doğaya bırakılması sırasında bir süre kafesinden çıkmak istemediği görülen çakalın, ekiplerin yardımıyla kafesten çıktıktan sonra geri dönüp baktığı ve ardından yavaş adımlarla ormana girdiği görüntülere yansıdı.



