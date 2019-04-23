Havuca talep çiftçinin yüzünü güldürdü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, havuca talebin artması çiftçinin yüzünü güldürdü.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yaptığı açıklamada, Beypazarı'nda tarımın her çeşidinin yapıldığını söyledi.

Ateş, Beypazarı'nın ülke genelinde havuç üretiminde söz sahibi bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin havuç üretiminin yüzde 50'sini üretmektedir. Konya ve Hatay bölgesinde havuç kalmadı. Beypazarı havucu bu günlerde para etmektedir." diye konuştu.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Ateş, "Çiftçimizin alın terinin karşılığını alması gerekir. Halen kışlık havuçlar mevcuttur. Şimdilerde neredeyse artık, yazlık havuçların ekimine başlanacak. Havuç üretimi çok zahmetli bir iş. Bu günlerde bazı çiftçilerin ellerinde olan havuç kilogramı 3,50-3,75 liraya alıcı bulmaktadır." ifadelerini kullandı.