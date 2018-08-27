Havalandırmada sıkışan güvercin kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yiğitler Caddesi Oğuzlar Parkı yanında bulunan bir apartmanın havalandırma...