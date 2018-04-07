Havadaki yükün yarısı Atatürk Havalimanı'nı 'omuzladı'

İSTANBUL - İZZET TAŞKIRAN

Türkiye'nin tüm havalimanlarından son 11 yılda taşınan toplam 26 milyon 361 bin 229 tonluk bagaj, kargo ile posta yükünün 14 milyon 417 bin 697 tonluk kısmı Atatürk Havalimanı merkezli geliş ve gidiş seferleriyle gerçekleştirildi.

Böylece, tüm uçuşlardaki yükün yaklaşık yüzde 54'ü Atatürk Havalimanı merkezli geliş ve gidiş seferleriyle taşındı

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Atatürk Havalimanı odaklı taşınan bagaj, kargo ile postadan oluşan yük trafiğinde 2007-2017'de artış yaşandı.

Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı uçuşlarla taşınan yük miktarı 2007'de 734 bin 820, 2008'de 783 bin 209, 2009'da 826 bin 306, 2010'da 943 bin 673 ton olarak kayıtlara yansıdı.

2011 yılında ise Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde oluşan yük trafiği ilk kez 1 milyon tonu aştı. O yıl, 1 milyon 69 bin 656 ton yük Atatürk Havalimanı'ndan iniş-kalkış yapan uçaklarla taşındı.

2012'de 1 milyon 231 bin 503, 2013'de 1 milyon 433 bin 153, 2014'te 1 milyon 631 bin 528, 2015'te 1 milyon 754 bin 724, 2016'da 1 milyon 907 bin 28 ton yük bu havalimanından yapılan seferlerle nakledildi.

2017'de 2 milyon ton yük

Geçen yıl, 2 milyon 102 bin 97 tondan oluşan bagaj, kargo ile posta, Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerle taşındı.

2007-2017 yılları arasında yılda iç hatlarda 1 milyon 998 bin 531, dış hatlarda 12 milyon 419 bin 166 olmak üzere 14 milyon 417 bin 697 ton yük Atatürk Havalimanı merkezli seferlerle taşındı.

Türkiye genelindeki havalimanlarından taşınan bagaj, kargo ile posta trafiği, 11 yılda 26 milyon 361 bin 229 ton olarak hesaplandı.

Böylece bu dönemde ülkedeki tüm havalimanlarının hava trafiğiyle oluşan yükün yaklaşık yüzde 54'ünün Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarla taşındığı belirlendi.

Muhabir: İzzet Taskiran