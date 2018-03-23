Havadaki 'toz etkisi' pazar gününe kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde dün gece yaşanan toz taşınımı İstanbul'da da etkili oldu. Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte yağan toz, otomobillerin üstünü çamurla kaplanmasına neden oldu.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Toros, Akdenizin güney tarafı, Arabistan, Suriye'nin belli bölgeleri, çöllerin tozla kaplı olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin batısında, Akdeniz üzerinde ve İtalya'nın güneyinde alçak basınç sistemi bulunduğunu dile getiren Toros, şöyle devam etti:

"Buradaki basınç etrafına göre daha az olduğu için çevredeki hava buraya doğru geliyor. Hava alçak basınç sistemine doğru gelirken rüzgar da belli bir miktara ulaştığında Afrika'dan, Sahra'dan ciddi anlamda atmosfere, havaya toz karışıyor. Dışarıdan gelen hava, alçak basınç merkezinde yukarı doğru çıkarken beraberinde tozu da yükseltiyor. Alçak basınç merkezlerindeki hava hareketi saatin ters yönünde olur. İtalya'nın güneyindeki, Akdeniz üzerindeki bir sistem Afrika'dan kalkan tozu Türkiye'ye doğru getiriyor. Bunu da sabah arabaların üzerinde gördük. Oradan alınan tozu buraya bırakarak gidiyor. Merkezden uzaklaştıkça toz taşınımının etkisi azalacak. Çok az güneyde devam edecek."

Toros, Antalya ve Ege'den başlayan toz taşınımının Türkiye'yi geçip yukarı ülkelere yöneldiğini, İstanbul, Ankara ve daha çok İç Anadolu Bölgesi'nin bundan etkilendiğini ifade ederek, tahminlere göre sistemin yukarı ve sağa doğru devam ederek ülkeyi terk edeceğini söyledi.

Genellikle bahar aylarında toz taşınımının çok yaşandığını anlatan Toros, "Yarın ve pazar günü ülkenin güney ve doğu kısımlarında toz etkisi görünecek ama yoğunluk geçti. Pazar gününe kadar etkisi azalarak devam edecek. Yağmur varsa, yağışla beraber toz yine inebilir." dedi.